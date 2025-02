Ilrestodelcarlino.it - Crisi mattatoio, sei licenziamenti: “Appelli alla politica caduti nel vuoto”

Macerata, 28 febbraio 2025 - Cronaca di una morte annunciata. Il consorzio Cozoma sospenderà l’attività di macellazione neldi Villa Potenza, a Macerata, entro il 26 marzo. Ma già da qualche anno gridava aiuto. E adesso ha dovuto inviare le lettere di licenziamento a sei dipendenti. “Ilha bisogno di interventi urgenti di manutenzione. Noi, in queste condizioni, non riusciamo più a fare fronte alle spese. Se gli enti ci aiutano, possiamo mantenere il servizio che qui interessa moltissime aziende. Altrimenti, a breve saremo costretti a chiudere”, era stato l’sos lanciato dal consorzio zootecnico non ieri. Bensì tre anni fa. “I tantisononel– dice oggi la società –. Ci siamo rivolti all’amministrazione comunale e il sindaco Sandro Parcaroli è venuto un paio di volte: si diceva dispiaciuto per un’eventuale chiusura ma al tempo stesso esordiva dicendo che non l’ente non aveva la capacità finanziaria per sostenerci”.