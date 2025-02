Gamberorosso.it - "Crisi del fine dining? I clienti hanno meno soldi, vanno dove vale la pena". Intervista a Martino Ruggieri che apre quattro ristoranti

Conto alla rovescia perche chiuso il suo Maison(insegna che ha conquistato una prima stella Michelin a pochi mesi dall'apertura e la seconda l'anno dopo, sorprendendo lo stesso) in attesa del trasferimento – in autunno - nel Marais, in un locale nuovo in un palazzetto che risponde ancora di più all'idea di casa, è oggi impegnato con la sua prima apertura in Italia. Nella sua Puglia,è nato ma in cui non ha mai lavorato. «È un posto nuovo, per me, che non conosco enon mi conoscono, se non per nome» racconta lo chef, per anni braccio destro di Yannick Alléno, nell'introdurre un progetto molto complesso: una hotel a Polignano consu livelli diversi, tra cui la spettacolare Grotta Palazzolo. Un posto incredibile a picco sul mare con una grotta sospesa sull'acqua di una bellezza folgorante, che lo ha convinto a tornare sui suoi passi in un percorso a ritroso che ha il sapore di un viaggio di autocoscienza, «sto cercando di capire cosa è per me la Puglia quando mangio».