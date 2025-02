Panorama.it - Criptovalute ed evasione fiscale: la Guardia di Finanza sequestra 11 milioni di euro

È possibile evadere il fisco a mezzo di Bitcoin? Eccome. Per la prima volta in Italia i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ravenna, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma, hanno disvelato un’ingenterealizzata attraverso investimenti in.L’indagato (originario del faentino) è stato smascherato anche grazie ai moderni software di blockchain analysis, che, adoperati dal Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, hanno permesso di individuare una serie di portafogli dimolto ingenti, riuscendo ad attribuirli all’indagato, un esperto e abile trader. Dopo accertamenti, la GdF ha potuto verificare che il trader non solo non aveva adempiuto agli obblighi in materia di monitoraggio, ma ometteva anche di dichiarare ai fini reddituali le enormi plusvalenze realizzate grazie al trading di