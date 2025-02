Impresaitaliana.net - Criminalità minorile, operazione della Polizia di Stato impegnata in tutta Italia

Anche a Napoli l’attività dei poliziotti per contrastare laNapoli. Nei giorni scorsi un servizio straordinario di controllo del territorio da partediper contrastare lafrutto di un disagio che sta dilagando in. Chiaramente anche a Napoli il fenomeno è attenzionato, in particolare nelle zone del Vasto, Vomero, Chiaia e Quartieri Spagnoli e nelle piazze Garibaldi, del Gesù, Vanvitelli, Dante e Vittoria.Nei giorni scorsi la Squadra Mobile di Napoli, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, ha identificato ben 273 soggetti, tra cui 74 minorenni, e denunciato a vario titolo due persone mentre un’altro soggetto èsanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.