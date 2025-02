Anteprima24.it - Criminalità, le “buone intenzioni” e il no di Nargi alla Commissione

Tempo di lettura: 2 minutiUn lungo e intenso dibattito quello tenutosi oggi pomeriggio nel Corso del Consiglio comunale straordinario del Comune di Avellino per accendere i riflettori sull’emergenza sicurezza in città. (LEGGI QUI)luce dell’escalation di eventi criminosi nel capoluogo così come nello strettissimo hinterland, l’opposizione consiliare ha inteso portare la questione in Aula proponendo l’istituzione di unacomunale speciale ( LEGGI QUI)I lavori sono stati introdotti dal sindaco di Avellino, Laruanel dirsi convinta che il nostro capoluogo tutto sommato sia un territorio sicuro, pur garantendo di non abbassare mai la guardia, “Abbiamo instto 84 nuove videocamere di sorveglianza e istituito una stazione unica appaltante. La politica deve garantire sicurezza e fiducia ai cittadini.