Bergamonews.it - Creo-Lab UniBg, la seconda edizione del progetto di formazione imprenditoriale sul coinvolgimento dell’ecosistema territoriale dell’innovazione

Bergamo. Ladei-Lab proposti dall’Università degli studi di Bergamo rafforza il. I-Lab sono laboratori innovativi, partecipativi e multidisciplinari attraverso cui studentesse e studenti affrontano le sfide socioeconomiche di oggi per imparare a disegnare le soluzioni originali di domani: sono quattro quelli previsti da febbraio a giugno 2025 – i-Lab ‘Tourism and creative industries’, ‘Sustainability’, ‘Salute’, ‘Tecnologie digitali e Intelligenza Artificiale’ –, e rappresentano il cuore della proposta di, Competencies and Resources for Entrepreneurial Orientation, il percorso diaccademica edell’Università degli studi di Bergamo che promuove la crescita personale, la creatività e la capacità di innovazione.