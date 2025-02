Sport.quotidiano.net - Cremonese, in casa della Carrarese servono punti pesantissimi. Formazione e diretta tv

L’inattesa sconfittalinga patita in pieno recupero con il Cesena ha complicato ulteriormente il cammino stagionale di unache proprio non riesce a mettere in campo la necessaria continuità. In effetti, se da un lato la squadra di Stroppa è rimasta a -9 dallo Spezia, terzo in classifica, a sua volta battuto tra le mura amiche dal Catanzaro, proprio la vittoria esterna dei calabresi ha fatto scivolare i grigiorossi in quinta posizione, quella che obbligherebbe a disputare il primo turno degli spareggi, con l’ulteriore “aggravante” che la Juve Stabia insegue a due solidi distanza e Cesena e Bari, che chiudono la zona play off, sono a -4. Un rapido sguardo che fa capire che laè chiamata non solo a riprendere in fretta il suo cammino, ma che, soprattutto, a questo puntostagione è il finito il tempo nel quale la compagine di mister Stroppa può concedersi altre battute a vuoto.