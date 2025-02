Crazy Rich Asians | in lavorazione una serie Max con Adele Lim e Jon M Chu

Leggi su Cinefilos.it

Un adattamento di "Crazy Rich Asians" è in fase di sviluppo presso Max. Adele Lim, che ha co-scritto il film del 2018, è stata scelta come showrunner e produttrice esecutiva, mentre il regista Jon M. Chu tornerà anche come produttore esecutivo.Come il film, il progetto televisivo è basato sulla trilogia di libri omonima di Kevin Kwan. "Crazy Rich Asians" è stato pubblicato nel 2013, seguito da "China Rich Girlfriend" nel 2015 e "Rich People Problems" nel 2017. Kwan è stato produttore esecutivo del film del 2018 di Lim e Chu e sarà anche produttore esecutivo della serie Max.Oltre a "Crazy Rich Asians", Lim è nota soprattutto per "Joy Ride" del 2023, il suo film d'esordio alla regia tramite Lionsgate. Ha anche scritto il film Disney del 2021 "Raya and the Last Dragon".