Ilfattoquotidiano.it - Costringe il figlio di un anno a stare in una vasca piena di neve “per renderlo uno spartano”: mamma indagata per abusi

Unasi è filmata mentreva ildi una piedi nudi nellaper “uno”. La 33enne sta ora affrontando un’indagine della polizia persu minori dopo che il video è stato condiviso online la scorsa settimana da Bucarest, in Romania.Nella clip, come scrive The Sun, si vede la donna obbligare il piccolo (che comprensibilmente non gradisce il trattamento e lo esprime attraverso il pianto) ain unadiche gli viene strofinata su tutto il corpo. Laride mentre il bambino urla sempre di più. Il video è stato da lei pubblicato su TikTok ed è diventato virale con diversi utenti che hespresso preoccupazione per quelle scene. “Gli stai facendo il male più grande” ha scritto qualcuno, “Ti grida di comprendere il suo dolore e tu ridi” ha osservato un altro.