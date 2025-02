Così Trump ha messo alla porta Zelensky il retroscena della Cnn dopo lo scontro | Gli ucraini volevano ancora trattare

Leggi su Open.online

Prima gli stracci volati tra Volodymyre Donaldnello Studio ovale, poi –qualche minuto di calma quasi paradossale – le prime indiscrezioni: «Il presidente ucraino sta per lasciare la Casa Bianca». A comunicare la decisione, presa direttamente dal tycoon, sono stati il segretario di Stato americano Marco Rubio e dal consigliere per la Sicurezza nazionale Michael Waltz. I due avrebbero dovuto vincere non poche resistenze da parte dei negoziatori, che avrebbero invece voluto continuare a parlare con la controparte a stelle e strisce. È la corrispondenteCnnCasa Bianca, Kaitlan Collins, a rivelare cosa è successo in quel quarto d’ora di silenzio in cui tutto sembrava in bilico, dall’accordo sulle terre rare al rapporto bilaterale tra Washington e Kiev.