Cosenza incidente stradale sulla Sp241 | sei feriti

Unavvenuto nella tarda serata del 27 febbraio 2025 nel comune di Tarsia, in provincia di, ha causato sei. Lo scontro è avvenuto lungo la SP 241 e ha coinvolto due vetture: una Volkswagen Golf e una Lynk & Co, quest’ultima ribaltatasicarreggiata dopo l’impatto.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di, con squadre dei distaccamenti di Castrovillari e Rende, che hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’area e i mezzi coinvolti. Alle 22:30, le operazioni erano ancora in corso.Le persone ferite sono state soccorse dal personale Suem 118 e trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie. Sul luogo dell’sono arrivati anche i carabinieri, incaricati degli accertamenti e della ricostruzione della dinamica dello scontro.