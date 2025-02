Fanpage.it - Cos’è Ventimax, la maschera usata per l’ossigenoterapia di Papa Francesco e cosa cambia da casco e cannule nasali

Leggi su Fanpage.it

, odi Venturi, è un dispositivo per la somministrazione di ossigeno a percentuali controllate che si utilizza nei pazienti che necessitano di un supporto ventilatorio non invasivo: rispetto ad altri sistemi, è il più efficiente per erogare concentrazioni di O2 costanti, sfruttando l’effetto Venturi. Nel caso di, laviene alternata alleperad alti flussi.