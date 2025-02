Cultweb.it - Cos’è lo stato di mummificazione in cui si trovava il cadavere della moglie di Gene Hackman?

Leggi su Cultweb.it

Il termineevoca immagini di antichi rituali egizi, ma in realtà è un fenomeno che può verificarsi naturalmente dopo la morte in determinate condizioni ambientali. Il recente caso di Betsy Arakawa,dell’attore, trovata senza vita assieme al marito, ha riportato l’attenzione su questo processo. Arakawa, pianista classica, sinella sua casa di Santa Fe accanto a una stufetta elettrica caduta. Il suo corpo presentava segni di decomposizione, tra cui gonfiore al volto, ma anchealle mani e ai piedi. Questo suggerisce che il calore e l’assenza di umidità possano aver rallentato la decomposizione classica, favorendo la disidratazione dei tessuti.Betsy Arakawa e(fonte: US Weekly)Laavviene quando il corpo si trova in un ambiente sigillato, caldo e asciutto, condizioni che impediscono la proliferazione dei batteri responsabilidecomposizione.