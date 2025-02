Cultweb.it - Cos’è la sfida “maranza al Sud” e cosa c’entra Napoli-Inter di campionato?

Negli ultimi anni, il termine “” è entrato sempre più nel linguaggio comune, soprattutto tra i giovani e sui social. Ma chi sono esattamente i “” e quale preoccupante legame esiste con la prossimaditra? Partiamo dal termine “” che ha origine nel gergo giovanile del Nord Italia, in particolare a Milano, e viene utilizzato per descrivere ragazzi dall’abbigliamento appariscente, caratterizzati da un atteggiamento ribelle e spesso associati alla cultura urbana e alla trap. Tuttavia, dietro la leggerezza del fenomeno social, si nasconde anche un risvolto di cronaca allarmante. Nelle scorse ore, infatti, da Torino è partita unalanciata da uno streamer, Don Alì, che minaccia di invadere il Sud Italia per dare vita a tafferugli, poco prima di, big match della serie A, in programma domani al “Maradona”.