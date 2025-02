Iltempo.it - Cos'è il fenomeno dell'Unboxing e perché i social vanno pazzi di MisterBox

Nel panorama digitale odierno, caratterizzato da una continua ricerca di esperienze coinvolgenti,ha saputo imporsi come uno dei fenomeni più virali grazie alla combinazione perfetta tra shopping e intrattenimento. La piattaforma non si limita a offrire prodotti scontati fino al 90%, ma trasforma ogni acquisto in un evento da condividere, grazie all'elemento sorpresae Mistery Box. Ed è proprio questo aspetto che ha resoun vero e proprio caso studio nel mondo delcommerce (https://www..com) L': un format irresistibile per imedia Se fino a qualche anno fa lo shopping online era visto come un'alternativa comoda ai negozi fisici, oggi è diventato molto di più: un'esperienza interattiva e soprattutto condivisibile. L'– ovvero il momento in cui si apre un pacco ricevuto – è unae tendenze più seguite su piattaforme come YouTube, Instagram e TikTok, dove milioni di utenti si appassionano alla scoperta di nuovi prodotti attraverso i contenuti dei creator.