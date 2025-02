Juventusnews24.com - Cosatti rivela: «Sul campo ci si aspetta risposte da questi tre giocatori. Ecco cosa lascia l’eliminazione dalla Coppa Italia»

di Redazione JuventusNews24, inviato di Sky sulla Juventus, ha commentato così il momento dei bianconeri in vista della partita contro il VeronaIn collegamentoContinassa a Sky Sport 24, l’inviato Francescoha inquadrato così il momento della Juventus tracon l’Empoli e la prossima partita di campionato contro il Verona in programma lunedì.PAROLE – «C’è ancora l’eco per. Suldovranno darequeicome Yildiz e Vlahovic che han sbagliato il rigore, penso anche Nico Gonzalez da cui ci sidi più. Sono giorni di lavoro dopo l’incontro avuto con la società. Ci si guarda in faccia, per poi tornare ine mantenere questo quarto posto nella partita contro il Verona, guardando anche alla classifica perché la Juventus dista 8 puntivetta e giocherà lunedì conoscendo il risultato di Napoli Inter».