Cosa spinge le aziende di sneaker a fare concorrenza ai propri prodotti di punta?

L'universo delleè stato scosso, il mese scorso, dalla notizia dell'uscita in primavera delle Nike Air Force 1 Low “Aurora Green”, una nuova colorazione di un iconico modello swoosh. Non appena le foto delle scarpe sono apparse sul web, i collezionisti le hanno esaminate lasciando sui social lo scettico emoji dotato di monocolo. Le Aurora Green con la loro base nera e gli accenti acquamarina, sono una copia perfetta della Tiffany & Co. x Nike Air Force 1 Low '1837' uscita nel 2023.La tanto decantata collaborazione, un degno sequel della famosa Diamond Supply Co. x Dunk Low Pro SB “Tiffany” del 2005, è stata lanciata in grande stile, sulla scia della celebre collaborazione tra Jordan Brand e Dior del 2020, con un prezzo al dettaglio di 400 dollari (380 euro) che non ha impedito alle scarpe di andare a ruba.