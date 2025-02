Formiche.net - Cosa significa l’accordo tra Bei e Inwit sul digitale

Un altro passo verso la transizionein Italia. La Banca Europea per gli Investimenti (Bei) ha concesso a, l’operatore leader in Italia nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni, un finanziamento di 350 milioni di euro. SUPERARE IL DIGITAL DIVIDE, siglato oggi a Roma tra Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Bei, e Diego Galli, direttore generale di, ha l’obiettivo di migliorare la coperturanelle aree rurali del Paese.Superare il divarioè essenziale per garantire pari opportunità a tutti, indipendentemente dall’età, dal genere, dal reddito o dal luogo di residenza. La digitalizzazione è ormai alla base di molti aspetti della vita quotidiana, dal lavoro all’istruzione, dalla salute alla partecipazione civica. Ridurre la distanza anche territoriale nella connettivitàpermettere a ciascuno di accedere alle risorse online, migliorando l’inclusione e favorendo lo sviluppo economico e culturale dei cittadini.