Cosa si sono detti Trump e Zelensky nella lite furibonda di oggi davanti alle telecamere

Washington, 28 febbraio 2025 - Un colloquio che sembrava tranquillo quello tra Volodymyre Donaldnello Studio Ovale e all’improvviso diventato un duro scontro come mai si era visto prima in diretta tv. Ma perché i tonidiventati così accesi, tanto che il presidente Usa ha iniziato a urlare contro il suo omologo ucraino? La miccia sarebbe scoppiata quandoha detto che l'Ucraina è ancora in grado di difendersi e resistere alla Russia, mentre Jd Vance ha replicato che il suo Paese ha molti problemi. Tra i due è così iniziata una discussione accesa in cui è intervenutoche ha detto ache dovrebbe essere grato perché "non ha carte in mano", e che non può dire a Washington "voglio questo, voglio quello". In risposta, il presidente ucraino ha detto di essere venuto negli Stati Uniti "non per giocare a carte".