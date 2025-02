Ultimouomo.com - Cosa aspettarsi dalla Poule Scudetto della Serie A femminile

Leggi su Ultimouomo.com

Il primo marzo prenderà il via la seconda parte del campionato di. Da tre stagioni il regolamento prevede lo svolgimento di due fasi: il Girone unico, e lae retrocessione. Nel Girone unico le dieci squadre partecipanti si affrontano in gare di andata e ritorno. Al termine dei diciotto turni, le prime cinque squadre classificate si qualificano per la, mentre le rimanenti per lasalvezza. I club ripartono con i punti ottenuti nella fase precedente e disputano altre otto partite (andata e ritorno più due turni di riposo) solo con le partecipanti alla, per un totale di ventisei incontri stagionali. La prima classificatasi aggiudica il titolo di campione d’Italia e, insieme alla seconda e alla terza classificata, acquisisce il diritto di partecipare alla UEFA Women’s Champions League 2025/2026.