Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli-Inter. La carica di Buongiorno”

: “. Ladi”">La grande sfida di domani al Maradona traè tutta racchiusa in una tautologia calcistica: contro il miglior attacco serve la miglior difesa. Come riportato da Fabio Mandarini sul, i nerazzurri vantano il primato di reti realizzate in Serie A (59, alla pari con l’Atalanta), mentre ildi Conte è la squadra meno battuta del campionato insieme alla Juventus, con soli 21 gol subiti.Eppure, entrambe le squadre hanno mostrato qualche crepa negli ultimi tempi. L’, da fine gennaio, ha rallentato la propria produzione offensiva con appena 4 gol in cinque partite, rimanendo a secco due volte—a Manchester in Champions League contro il City e in Serie A. Dall’altra parte, ilha incassato 7 reti nello stesso periodo, 9 se si considera anche la sconfitta con l’Atalanta, e non riesce a mantenere un clean sheet dallo scorso 12 gennaio contro il Verona.