Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, benedetta primavera”

Leggi su Napolipiu.com

: “”">Dopo un febbraio difficile, ilpuò guardare allacon fiducia. Come riportato da Fabio Mandarini sul, le squadre di Antonio Conte storicamente migliorano il proprio rendimento nell’ultimo trimestre del campionato. Lo dimostrano i numeri della sua carriera: dal 2011 a oggi, tra Juventus, Chelsea, Inter e Tottenham, il tecnico ha ottenuto una media di 2,33 punti nelle fasi finali della stagione, con percentuali di vittorie che toccano addirittura il 90% nel mese di aprile.Unin calo, ma ancora in corsaIl mese di febbraio è stato il peggiore per gli azzurri: tre pareggi e una sconfitta, dopo una striscia positiva di dieci partite. L’ultimo successo risale al 25 gennaio contro la Juventus, da allora la squadra è scivolata al secondo posto, a un punto dall’Inter e con la Dea a -2.