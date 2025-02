Ilrestodelcarlino.it - Correggio, colpisce il vicino con una pala e viene denunciato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Reggio Emilia), 28 febbraio 2025 - Futili motivi avrebbero portato a un’aggressione violenta sfociata ora nella denuncia per lesioni personali a carico di un giovane di 26 anni, per un’azione ai danni un 54enne con invalidità. Pugni, sputi e perfino un colpo con unain metallo contro la vittima, poi medicato per traumi giudicati guaribili in un mese. Ora, al termine delle indagini, il 26enne è statodai carabinieri diche hanno svolto gli accertamenti sulla vicenda, accaduta lo scorso settembre. Il 54enne tornava a casa in bici, ritrovandosi nel cortile uncon il quale non c’erano rapporti molto amichevoli. Il 54enne è stato aggredito con sputi e percosse. Poi, quando ha manifestato l’intenzione di chiamare i carabinieri, il giovane è tornato indietro, ha strappato dalle mani della vittima lapresa da un garage per cercare di difendersi, lanciandogliela contro, per poi allontanarsi.