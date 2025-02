Lanotiziagiornale.it - Corea del Nord, Kim Jong Un spaventa l’Estremo Oriente: testati due nuovi super missili da crociera

Passano i mesi, ma in Estremola tensione continua a salire, avvicinandosi sempre più al punto di non ritorno. Proprio nelle ultime ore, infatti, il leader delladel, KimUn, havisionato un test di un “missile dastrategico”, volto a dimostrare la “prontezza” dell’esercito nel lanciare un attacco nucleare. Il Rodong Sinmun, il giornale ufficiale del Comitato centrale, ha riferito che sono stati lanciati dueda, ciascuno dei quali ha seguito rotte ellittiche, coprendo circa 986 miglia (1.587 km) in 132 minuti.Queste operazioni militari sono state effettuate “per informare gli avversari, che stanno minacciando gravemente l’ambiente di sicurezza della RPDC e aumentando le tensioni, sulle capacità di ritorsione dell’Esercito popolareno in qualsiasi spazio e sulla prontezza dei suoi vari mezzi operativi nucleari”, ha affermato il rapporto.