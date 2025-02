Ilfattoquotidiano.it - Cop16 sulla biodiversità, a Roma raggiunto un accordo. Ora però bisogna realizzarlo

Durante le Conferenze delle Parti (Cop: Conference of the Parties) i delegati di tutti i paesi del mondo affrontano problemi globali per definire accordi che mirino alla loro soluzione. I temi trattati vanno dalla proliferazione delle armi nucleari all’inquinamento chimico, la corruzione e il tabacco. Le Cop possono portare a Convenzioni Internazionali, come la Convenzione di Rio de Janeiro, nel 1992. Seguita nel 2012 dalla Cop11 di Hyerabad, e, nel 2022, dalla Cop15 di Montreal, sempre. Ladi Cali, l’anno scorso, cercò di ratificare unper combattere la perdita di, senza esito. Così si è deciso di continuarla a, nella sede della Fao.L’è stato, e saranno stanziati fondi per sostenere i paesi ricchi die poveri di risorse.