Quifinanza.it - Cop16 Roma sulla biodiversità, trovato accodo per 200 miliardi all’anno entro il 2030

Leggi su Quifinanza.it

, durante la, i delegati di tutto il mondo hanno raggiunto un accordo storico per stanziare 200di dollariil. Questi fondi saranno destinati alla tutela dellanei paesi più ricchi di risorse naturali ma poveri di mezzi economici.Ilsi è tenuto anella sede della Fao, dopo il fallimento dell’edizione precedente a Cali nel raggiungere un accordo concreto. La conferenza ha riunito rappresentanti di oltre 190 paesi per discutere soluzioni globali per la tutela degli ecosistemi, con particolare attenzione alle foreste tropicali, considerate i polmoni verdi del pianeta. Ecco tutti i dettagli e le implicazioni dell’intesa raggiunta alladi.Accordo: almeno 200Durante latenutasi a, i delegati di oltre 190 paesi hanno raggiunto un accordo senza precedenti per stanziare 200di dollariil