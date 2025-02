Messinatoday.it - Convegno conclusivo "Vecchio a chi?" contro i pregiudizi dell'età

Leggi su Messinatoday.it

Si è svolto ildel *Progetto Europeo "?" al Parco Urbano per le Arti per contrastare ilegati all'etaismo e sensibilizzare al volontariato. L' Aps "Talità Kum", organizzazione no-profit già attiva nella realizzazione di progetti sociali e culturali, in.