Controlli al parco Fava | trovate cocaina ed eroina

Droga all’interno del giardino ‘Graziella’ in via Milazzo, in centro a Bologna. Il, che si trova in una zona particolarmente sensibile al fenomeno dello spaccio e della criminalità, è finito nella rete deidella Polizia Locale, che lo scorso lunedì 24 febbraio è intervenuta.