Ilrestodelcarlino.it - Conto da 100mila euro: la guerra di Publiphono per evitare la stangata

Quelda quasinon ha alcuna intenzione di pagarlo. E per questo la società che gestisce la ’voce della spiaggia’ ha portato il Comune in tribunale. La questione è quella nota dei canoni demaniali. il Comune ha rideterminato il canone – sulla base delle nuove norme – e perè arrivata la: prima pagava 3milaall’anno per i cavi, i pali le 88 plance pubblicitarie e le altre attrezzature sulla spiaggia, mentre dal 2020 il canone è passato a circa 30mila. Secondo Franco Fiorenza, avvocato della società di, "il Comune ha fatto gravi errori di calcolo".ha fatto ricorso al tribunale di Rimini chiedendo di sospendere il pagamento dei canoni dal 2020 al 2022 (per un totale di quasi) ma il giudice l’ha respinto.