Conte su Raspadori | Può essere una seconda punta un trequartista e anche un interno di centrocampo offensivo

Antonio, allenatore del Napoli, in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Inter, ha finalmente chiarito la posizione di Giacomo. Per il tecnico salentino, Jack ha la qualità per farel’die fin ora ha avuto ragione lui (vedi il gol contro il Venezia). Nel 3-5-2 le esigenze di gioco cambiano epuò comodamente sistemarsi da: «Metterlo esterno significa metterlo in difficoltà»La posizione di:«Per quello che vedo io, Jack ha la possibilità diuna, une puòundi, con più qualità dei tre, con un play, un assaltatore ed uno metà e metà. Lui ha qualità che gli permetto di interpretare questo ruolo di mezz’ala, corre più di 12 kilometri durante la partita.