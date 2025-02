Conte | serve Europa più forte mai subalterna a nessuno

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 28 feb. (askanews) – “È un momento delicato per l’, in unsto internazionale di profonda crisi e continua evoluzione. Il tema non è quindi tanto è solo la chiamata alla piazza quanto la domanda, ineludibile: qualevogliamo? Il M5s vuole unapiù, che riesca a esprimere una leadership politica in linea con i valori dello stato di diritto e del multilateralismo. Un’che non sia mai, neppure ai suoi storici alleati. Vogliamo l’del Next Generation EU, che ha risposto in maniera solidale e mutualistica all’emergenza pandemica, vogliamo un’che investa nell’istruzione, nel capitale umano, nella sanità e contro il carovita – non certo l’tutta protesa a realizzare una ‘transizione militare'”. Così Giuseppe, leader M5s, raggiunto dai cronisti in serata nei pressi della sua abitazione.