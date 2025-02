Ilnapolista.it - Conte: «Nelle squadre che ho allenato ho avuto pochissimi infortuni, significa che la metodologia funziona»

Il tecnico del Napoli Antonioha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l’Inter, in programma domani alle 18, anche della situazione: «Glidestabilizzano tante situazioni a livello di gioco anche»Cosa è successo con gli?«La risposta nel calcio è difficile. Uno può pensare tante cose. In tante mie conferenze, io vi ho detto che fino ad ora siamo stati bravi e fortunati a non avere. Ma non puoi pensare che non li abbiamo durante l’anno. Può capitare il periodo dove sei più sfortunato e magari haitutti in un settore. Questo destabilizza tante situazioni a livello di sistema, di gioco. Devi essere bravo a trovare soluzioni cercando di valorizzare giocatori poco utilizzati come Raspadori. Lui in questo momento è al centro della situazione.