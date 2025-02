Anteprima24.it - Conte: “Napoli merita un top match, vedremo chi sarà più bravo”

Tempo di lettura: < 1 minuto“In questa partita contro l’Inter a 12 giornate al termine ci meritiamo di giocare un topche dobbiamo goderci, mettendo in campo tutto quello che abbiamo e alla finechistato più”. Lo ha detto il tecnico delAntonioalla vigilia della sfida contro l’Inter al Maradona.“Al di là della classifica di oggi – ha detto – mi sarei comunque aspettato in questo periodo unche dopo 7 mesi iniziasse a prendere forma. Poi trovarci in quella posizione di classifica ci deve riempire di orgoglio, ma come ho detto ai ragazzi non deve mettere tanta pressione che a volte può essere negativa. Per questo dico ai giocatori di godersi questa posizione in classifica che è frutto del lavoro che hanno fatto fino a oggi. Domaniuninfluente sulla classifica, perché ci sono tre punti e sappiamo che vicino abbiamo tante squadre e quindi i 3 punti sono importanti sotto questo punto di vista”.