Juventusnews24.com - Conte Juve (Tuttosport): c’è anche il suo clamoroso ritorno tra le opzioni per il futuro! Due gli ostacoli da superare

di RedazionentusNews24): c’èil suotra leper il! Due glidaper l’attuale allenatore del NapoliL’edizione odierna diha pochissimi dubbi a riguardo: nella lista dei potenziali sostituti di Thiago Motta qualora a fine stagione lantus decidesse di operare un nuovo cambio in panchina c’èAntonio.Il quotidiano precisa come se dovessero venire meno i presupposti per proseguire col Napoli per scudetti sfumati o vedute differenti di mercato lapotrebbeprovarci. Tuttavia il tecnico è in primis sotto contratto e per secondo pare arduo che De Laurentiis possa lasciarlo andare agli acerrimi rivali.Leggi suntusnews24.com