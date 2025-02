Inter-news.it - Conte: «Inter prima della classe. Napoli, pressione meritata e positiva»

Come Simone Inzaghi, anche Antoniointroducea ventiquattr’ore dalla sfida del Maradona. Di seguito le parole del tecnico partenopeo, nonché ex nerazzurro.IL CONFRONTO – Antoniovistato da Dazn alla vigilia di, dichiara: «Quando affronto squadre come, Milan e Juventus, ricordo sempre grandi partite. Perché affronti squadre che sono dei top club. Sono dei match di alto livello, che creanoesse ed anche la giusta adrenalina in ognuno di noi. Sono partite in cui ti vuoi confrontare. Domani sera vogliamo confrontarci contro la, quindi siamo curiosi e sappiamo che sarà difficile perché affrontiamo una squadra molto forte».Le parole dialla vigilia diLAprosegue: «Sfida scudetto? La classifica in questo momento dice questo.