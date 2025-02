Spazionapoli.it - Conte in conferenza: “Contro l’Inter tre punti influenti sulla classifica ma gustiamoci il momento. Sulla partita col Como…”

13.49 – Termina qui lastampa di Antonio.Che risposte ha dato Billing?“E’ un calciatore che una buona struttura fisica ed una buona tecnica. Sononto che abbia avuto modo di giocare, quando non cominci la stagione con la squadra e arrivi a metà gennaio ti ritrovi in una situazione di difficoltà, affronti una nuova metodologia di allenamento, devi capire cosa vuole l’allenatore. Lail Como credo sia servita a Billing per entrare sempre di più in questo discorso. Oggi lui, a differenza del pre Como, è un giocatore per il quale a tutti gli effetti non ho preoccupazione a farlo giocare. E’ un ragazzo serio, sono moltonto di quello che ha fatto”.La posizione di Raspadori delle ultime partite è quella dove può fare la differenza?“Quello che vedo io a livello calcistico, come allenatore, Jack ha la possibilità di essere una seconda punta, un trequartista ed al tempo stesso un interno di centrocampo offensivo, quello con più qualità dei tre.