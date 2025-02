Ilnapolista.it - Conte: «I miei giocatori non devono ragionare in base alle pressioni. L’importante è dare tutto in campo»

Leggi su Ilnapolista.it

Antonionatore del Napoli, in conferenza stampa alla vigilia dello scontro diretto in campionato contro l’Inter, ha parlato anche della pressione che possono avere i suoi ragazzi.Leggi anche:: «Ci siamo meritati di giocare un top match ma non deve metterci pressione»: «Si può perdere ma gli altridimostrare di essere più bravi»Domani partita scudetto?«Al di là della classifica mi sarei aspettato in questo periodo un Napoli che dopo sette mesi inizia a prendere forma. Trovarci in quella posizione di classifica ci riempie di orgoglio ma, come ho detto ai ragazzi, ma non deve metterci pressione, a volte può essere positiva ed altre negativa. Per questo ribatto con i calciatori dicendo gustiamoci questo momento, questa classifica ce la siamo meritata col lavoro».