Inter-news.it - Conte: «Godiamoci questo big match! Cerchiamo obiettivo massimo»

Alle ore 13.30 Antonioha presenziato la conferenza stampa della vigilia di Napoli-Inter. L’allenatore ha parlato inmodo dello scontro diretto. Quando ha firmato per il Napoli si sarebbe aspettato di giocare domani lo scontro diretto per lo scudetto?Mi sarei aspettato inperiodo un Napoli che dopo 7 mesi iniziasse a prendere forma. Trovarci in quella posizione ci deve riempire d’orgoglio, ma non deve mettere tanta pressione. La pressione può essere positiva o negativa, io dico ai miei calciatori di gustarcimomento. La classifica è frutto del lavoro fatto fino ad adesso.Quanto questa partita può essere influente o determinante nella lotta scudetto?Io parlo in generale e dico che è una partita influente sulla classifica. Ci sono tre punti, vicino abbiamo tantissime squadre.