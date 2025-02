Unlimitednews.it - Conte “Fieri della nostra classifica, godiamocela”

CASTEL VOLTURNO (ITALPRESS) – “Al di làdopo 7 mesi mi sarei aspettato un Napoli che iniziasse a prendere forma. Trovarci in questa posizione ci deve riempire di orgoglio ma non deve metterci tanta pressione addosso. Perchè può essere positiva ma anche negativa. Perciò dico ai ragazzi gustiamoci questo momento perchè lace la siamo meritata”. Così il tecnico del Napoli, Antonio, alla vigilia dello scontro diretto contro l’Inter, in programma domani alle 18 al Maradona. “Sfida scudetto? Sarà una partita influente sulla. Ci sono tre punti e vicino ci sono tantissime squadre. Dopo la sconfitta abbiamo imparato molto di piùvittoria. Abbiamo analizzato il perchè abbiamo avuto quel secondo tempo contro il Como. I ragazzi sanno che mi sono molto arrabbiato ma lo erano anche loro.