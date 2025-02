Juventusnews24.com - Conte distoglie l’attenzione (e la pressione): «Napoli Inter ininfluente sulla classifica! Ci sono vicine tantissime squadre»

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro l'Inter. Di seguito le parole dell'ex Juve.

SFIDA SCUDETTO – «Al di là della classifica, mi sarei aspettato in questo periodo un Napoli che dopo 7 mesi iniziasse a prendere forma, poi trovarci lì ci deve riempire di orgoglio ma non deve metterci pressione, come ho detto ai ragazzi, a volte può essere positiva ed altre negativa. Per questo ribatto con i calciatori dicendo gustiamoci questo momento, questa posizione ce la siamo meritata col lavoro. In generale dico che è ininfluente sulla classifica perché ci sono 3 punti in palio e ci sono tantissime squadre vicine e l'influenza c'è da questo punto di vista»