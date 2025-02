Fanpage.it - Contaminazione da Escherichia coli nel 25% dei prodotti lattiero caseari egiziani: lo studio

Leggi su Fanpage.it

Un team di ricerca internazionale ha scoperto che circa 1/4 deiè contaminato dal batterio. Tra essi latte, formaggi, yogurt e rayeb. Rilevati ceppi resistenti a più farmaci e responsabili di una significativa epidemia di diarrea in Giappone. Un ceppo è considerato anomalo perché "non rientra in nessuna categoria esistente".