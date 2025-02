Ilgiorno.it - "Conta solo la musica, sento la responsabilità"

L’Orchestra Sinfonica di Milano festeggia il ritorno di Xian Zhang all’Auditorium, Largo Mahler. Questa sera alle 20 e domenica alle 16 la direttrice sarà sul podio dell’ensemble milanese di cui è stata direttricele; la sua nomina nel 2009 fu la prima in assoluto per una donna a quella carica, fondamentale nel mondo delle istituzionili internazionali. In programma “Die Weihe des Hauses” (La consacrazione della casa) di Beethoven, composta nel 1822; “Le baiser de la fée” di Stravinskij, uno dei lavori più neoclassici degli anni ’20 dello scorso secolo e tributo alla tradizione del balletto tardoromantico. Cuore del programma è la “Sinfonia n. 2 in Do minore - Piccola Russia” di ?ajkovskij, considerato il secondo capitolo del viaggio sinfonico di ?ajkovskij, composto nel 1872 e revisionato nel 1879, deve il sottotitolo all’utilizzo di diversi canti popolari russi.