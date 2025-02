Lanazione.it - Consiglio regionale umbro nella polemica. "E' bodyshaming"

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 28 febbraio 2025 – "Nell’ultima seduta dell’Assemblea legislativa, sono stata apostrofata come ‘bassina’. Devo fare una confessione: ho anche dei difetti. Ve li consegno tutti, e li metto a disposizione di chi ritiene che il livello della discussione possa essere questo. Io, con il mio metro e 58 di altezza, proverò ad elevarmi, perché ilnon è mai una pratica accettabile, tantomeno da donna a donna". Così la presidente dell'assemblea legislativa di Palazzo Cesaroni, Sarah Bistocchi in un post su Facebook. Ed è subitoin. "Ragazze non vi preoccupate, non ascoltate chi sottolinea i vostri difetti fisici perché non conta quanto siete alte, conta solo se riuscirete ad elevarvi", prosegue Bistocchi. I fatti: l'episodio è avvenuto a Perugia, martedì scorso, nell'ultima seduta dell'Assemblea legislativa dell'Umbria.