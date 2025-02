Reggiotoday.it - Consiglio comunale, approvate le aliquote Imu per l’anno 2025

Leggi su Reggiotoday.it

Il, riunitosi in seconda convocazione nell’aula Repaci di palazzo Alvaro, essendo indisponibile la sala Battaglia di palazzo San Giorgio per lavori di ristrutturazione, ha approvato leImu per, ha riconosciuto due debiti fuori bilancio ed ha adottato il.