Consigli sui libri da leggere a marzo 2025

Giordano racconta in “Dynasti” le grandi dinastie a partire dagli anni ottanta quando si celebrava il capitalismo familiareLa primavera si avvicina e porta molte novità editoriali. Vorrei segnalarvi dall’11, nelle librerie italiane, “Dynasty” di Mario Giordano. Un uomo che si batte da anni con lo scopo di aiutare gli italiani nella lotta contro le ingiustizie e la criminalità. Come si evince dal titolo, il libro di Giordano racconta le grandi dinastie a partire dagli anni ottanta quando si celebrava il capitalismo familiare.Le grandi famiglie “bene” come gli Agnelli, i Benetton e molti altri nomi conosciuti che negli anni sono riusciti quasi a distruggersi l’uno contro l’altro. Con un lavoro di straordinaria precisione, Mario giordano ricostruisce storie di sprechi e follie dei potenti ma anche le loro miserie umane, svelando il vero volto di questi cosiddetti “Paperoni”, certamente ricchi dal lato economico ma poveri di tutto il resto.