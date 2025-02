Ilrestodelcarlino.it - Consigli di zona, si vota domani

Si rinnovano ididi Forlimpopoli: Capoluogo/centro, S. Andrea, S. Pietro ai Prati, Selbagnone. Si, 1 marzo, dalle 9 alle 17 nei seggi aperti a: per il Capoluogo si voterà nella Sala delo, all’interno della Sede Comunale; per Selbagnone nell’Ex Fornace Rosetti (piazza Alberto Aramini); per San Pietro ai Prati al Circolo ARCI (via Prati 1572); infine, per Sant’Andrea, nell’Ex Scuola Elementare (via S. Andrea 1736). Sul sito del Comune di Forlimpopoli si può verificare in quale seggio andare are, a seconda della strada di residenza. www.comune.forlimpopoli.fc.it. Possonore per i varitutti i residenti nella, italiani o comunitari, che abbiano compiuto i 16 anni e che risultino iscritti all’anagrafe del Comune alla data del 9 gennaio 2025.