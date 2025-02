Ilrestodelcarlino.it - Consegnate le chiavi della città alla contrada de La Guazza

Offida entra nel vivo dei festeggiamenti del Carnevale storico. Al Serpente Aureo si è tenuta la consegna dellecongrega de La, nata nel 2005, così chiamata perché i congreganti sonoVal Tesino, un luogo freddo, umido e nebbioso. Il sindaco Luigi Massa dopo un’attenta riflessione ha deciso per La, che ora simbolicamente sarà padrona. Si apre così la 501 edizione del Carnevale storico offidano: il sindaco Massa ha invitato tutte le congreghe a riconsegnare le, assegnate per i 500 anni del Carnevale offidano e ha donato a tutti una targa commemorativa. Lesono stati riposte in uno scrigno e saranno custodite negli archivi comunali, a futura memoria per chi ne riceverà la testimonianza. "Per il primo cittadino – ha esordito Massa – il Giovedì grasso è una giornata particolare".