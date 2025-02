361magazine.com - Coni, le Federazioni sostengono Malagò ma Abodi fa ancora muro

Leggi su 361magazine.com

Il 26 giugno sono in programma le elezioniSi avvicina sempre di più il momento delle elezioni del nuovo presidente del. Il 26 giugno, come ha fatto sapere Giovanni, attuale numero uno dello sport azzurro, ci saranno le elezioni.Da mesì però,sta chiedendo e sta lottando per modificare la legge (già modificata per lui in passato) che gli concederebbe di fare un quarto mandato ai vertici del Comitato Nazionale Olimpico italiano.Intanto, nelle ultime ore Il presidente del Comitato regionale siciliano del, Sergio D’Antoni ha raccolto alcune firme da mandare al Ministro dello Sport per cambiare la legge.Quest’ultimo intercettato però ha detto: “on mi èarrivato nulla. Peraltro una lettera sul terzo mandato non mi sembra una novità, io cerco novità. Il mondo sportivo unito su questo tema? Il mondo sportivo è molto più di 43 presidenti”.