Confronto sulla Pascoli Lorè | Intervenuti subito

"Il Comune è intervenuto immediatamente e continua a monitorare la situazione: grazie al lavoro degli uffici il lavoro sulle scuole è costante e lungimirante". Così l’assessore all’edilizia scolastica e all’istruzione del Comune di Siena Lorenzo Loré ha risposto all’interrogazione presentata oggi, giovedì 27 febbraio, durante il Consiglio Comunale da Giulia Mazzarelli, capogruppo Pd, sui lavori urgenti da effettuare alla scuola. "In base ai controlli periodici e ai sopralluoghi effettuati – ha specificato l’assessore – sono state rilevate criticità su una porzione di solaio dell’atrio e del ballatoio prospiciente le classi. Queste lesioni superficiali degli elementi costituenti il solaio erano già note all’ufficio e, per questo, costantemente monitorate. Recentemente, in occasione di una delle ultime verifiche, è emersa la necessità di rimuovere e sostituire una porzione di solaio di sottotetto".