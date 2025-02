Confindustria, tutelare imprese e famiglie

Leggi su Ildenaro.it

su tutto e tutti. E un nuovo patto per il lavoro alla base degli statuti democratici dell’Occidente. Il presidente diEmanuele Orsini non perde occasione per ribadire il suo pensiero e lo ha fatto anche nel Consiglio generale dell’Associazione che si è svolto in settimana alla presenza del numero uno di Business Europe Fredrik Person.Non è la prima volta che le principali organizzazioni imprenditoriali dell’Unione fanno fronte comune per parlare con la stessa lingua alla Ue e ai rispettivi governi. E oggi più che mai il mondo dei produttori è preoccupato della piega che stanno prendendo le cose nel mondo con l’aggravante della seria minaccia dei dazi lanciata presidente degli Stati Uniti Donald Trump.Dunque, è venuto il tempo di agire. Anzi, il tempo per agire sarebbe stato ieri e attendere ancora non si può.